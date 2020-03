Coronavirus, in Gb 20mila militari Covid Force in massima allerta

La Gran Bretagna da mercoledì ha posto in stato di "massima allerta" 20mila militari, che sono stati inseriti in una speciale "Covid Support Force". L'unità è stata istituita per affiancare la polizia in compiti di ordine pubblico in vista di possibili misure restrittive del governo di Boris Johnson sull'emergenza coronavirus. La conferma è arrivata dal ministero della Difesa, che ha anche annunciato il richiamo di un primo contingente di riservisti.

