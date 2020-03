Coronavirus, in Francia 92 nuovi casi: nessuna regione immune al contagio

Anche in Francia, così come in Italia, non ci sono regioni immuni al contagio del coronavirus. L'ultima regione metropolitana a essere interessata è stata la Valle della Loira. Secondo gli ultimi dati, sono stati registrati altri due decessi e 92 nuovi casi, portando così a 377 il numero totale di persone positive. Tra gli ultimi contagiati risulta esserci anche un 40enne tornato da un soggiorno a Milano.