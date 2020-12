Coronavirus, in Francia 100mila poliziotti per coprifuoco Capodanno

Afp

Per la notte di Natale il governo francese non ha previsto particolari limitazioni per il coronavirus, ma per quella di Capodanno scatterà il coprifuoco dalle 20 alle 6. E il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che per assicurarne il rispetto saranno schierati oltre 100mila tra poliziotti e gendarmi. "Non ci sarà alcuna tolleranza" ha sottolineato, con riferimento al rischio di veglioni clandestini.