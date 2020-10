Coronavirus, in Brasile superati i 5 milioni di casi

Dopo altri 31.553 casi di contagio confermati, il Brasile ha superato la quota di cinque milioni di infezioni di coronavirus. Precisamente il ministero della Salute ha dichiarato che l'attuale bilancio della pandemia nel Paese conta 5.000.694. Il Paese è il terzo per contagi in tutto il mondo, dopo Stati Uniti e India. Nelle ultime 24 ore in Brasile si contano anche 734 morti da Covid-19 e il bilancio delle vittime si avvicina a quota 150mila.