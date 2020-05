Coronavirus, in Brasile superati i 20mila morti 

Nuovo record di decessi per il coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti, secondo i dati del ministero della Salute. Complessivamente le vittime sono 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10mila.