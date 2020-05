Coronavirus, in Brasile nelle ultime 24 ore 1.156 morti e 26mila contagi

Sono 1.156 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il bilancio totale delle vittime sale a 26.754. Alto anche il numero dei nuovi contagi: 26.417, per un totale di 411.821. Il ministero informa che sono all'esame altri 4.200 casi mortali per verificare se siano stati causati dal Covid-19.