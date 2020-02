Coronavirus, in Borsa guadagnano le aziende americane che lavorano sul vaccino

L'ottima performance in Borsa riguarda anche altre tre aziende, tutte con guadagni super e sempre da inizio anno: Novavax (+113%), Inovio pharmaceuticals (+61%) e Moderna (+16%). Il rialzo di questi titoli si è avuto anche dopo l'annuncio della "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations", organizzazione non profit pubblica-privata, di investire fino a 11 milioni di dollari per sviluppare vaccini contro il coronavirus.