Coronavirus, in America Latina superata quota 1,5 milioni di morti

In America Latina e nei Caraibi il bilancio della pandemia di coronavirus ha superato quota 1,5 milioni di morti. Sono infatti oltre 600mila le vittime solo in Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo in termini assoluti dopo gli Stati Uniti. Con 605 morti per Covid ogni 100.000 abitanti, il Perù e' invece la nazione con il più alto tasso di mortalità nel subcontinente americano.