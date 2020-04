Coronavirus, in America latina 20mila casi in più in 48 ore

Nuova forte crescita del numero dei contagi da coronavirus in America latina. In 48 ore si è passati da 101.636 a 121.087 casi con quasi 20mila casi in più. Anche i morti hanno subito un incremento di oltre 1.000 unità nello stesso periodo, attestandosi a quota 6.116. Il Paese più colpito è il Brasile, quasi i due terzi del totale dei contagiati (45.757), e delle vittime (2.906). Seguono con più di 1.000 contagiati, Perù, Cile ed Ecuador.