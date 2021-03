Coronavirus, il Messico supera i 190mila decessi

LaPresse

Ha superato quota 190mila il numero dei decessi legati al Covid-19 registrati in Messico dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Il Paese ha riportato finora un totale di oltre 2,1 milioni di contagi, di cui 1,67 milioni guariti. E' tredicesimo al mondo per numero di casi, ma terzo per morti.