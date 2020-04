Coronavirus, gli Usa superano l'Italia per numero di decessi

Il numero di decessi per coronavirus negli Stati Uniti supera quello registrato in Italia. Secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg e i dati riportati dal Washington Post, il numero dei vittime negli States supera quota 19.400, mentre in Italia se ne registrano meno di 19mila. Bloomberg stima 19.563 decessi negli Usa, mentre il Washington Post parla di 19.424. Nel solo Stato di New York i morti per Covid-19 sono aumentati di 783 unità in 24 ore.