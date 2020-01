Coronavirus, gli Usa agli americani: "Non viaggiate in Cina"

Il Dipartimento di Stato Usa ha emesso un'avviso chiedendo agli americani di non viaggiare in Cina a causa del coronavirus. I viaggiatori, sottolinea la nota, "dovranno aspettarsi che vengano introdotte restrizioni di viaggio improvvisamente e senza preavviso". E i cittadini Usa già in Cina "dovrebbero esplorare la possibilità di lasciare il Paese con mezzi commerciali". Il livello di allerta americano per la Cina è ora 4 su una scala di 4.