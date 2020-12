Coronavirus, gli Stati Uniti approvano il vaccino Moderna

Ansa

La Food and Drug Administration statunitense ha dato il via libera al vaccino di Moderna contro il Covid-19. Il via libera della Fda vuol dire che il farmaco può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni. "Con l'approvazione di due vaccini, è stato compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi", afferma il commissario dell'ente governativo, Stephen Hahn.