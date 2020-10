Coronavirus, Germania: picco di nuovi casi, 11.287 contagi in 24 ore

Ansa

Per la prima volta dall'inizio della pandemia i casi di coronavirus in Germania hanno superato i 10mila in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore si contano 11.287 casi nel Paese, una cifra in netto aumento rispetto ai 7.595 del giorno precedente. I Lander più colpiti sono la Renania settentrionale-Vestfalia, la Baviera e il Baden-Württemberg.