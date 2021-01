Coronavirus, Gb: vaccinati possono trasmettere virus, seguire regole

Ansa

Chi è stato vaccinato contro il coronavirus potrebbero comunque trasmettere il virus a chi non è ancora immune: per questo è importante continuare a seguire le regole di distanziamento sociale. L'avvertimento arriva dal professor Jonathan Van Tam, consulente del governo britannico e vice capo della Sanità inglese. In Gran Bretagna 5,8 milioni le persone che hanno già ricevuto la prima delle due dosi di vaccino necessarie.