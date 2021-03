Coronavirus, Gb: non sono esclusi altri lockdown in futuro

Ansa

In Gran Bretagna, dove sono già state vaccinate oltre 30 milioni di persone, si va verso un allentamento delle restrizioni, ma il ministro della Cultura, Oliver Dowden, non esclude che in futuro possano esserci altri lockdown se la situazione dovesse tornare a peggiorare. Il governo, ha spiegato, "è fiducioso che non ce ne saranno altri" ma "secondo tutta la mia esperienza dell’anno passato, non possiamo escludere niente".