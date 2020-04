Coronavirus, Gb: niente saluto a colpi di cannone per il compleanno della regina

La regina Elisabetta rinuncia al tradizionale saluto a colpi di cannone per il suo compleanno. La monarca compirà 94 anni martedì prossimo, ma per la prima volta nella storia del suo lungo regno ha chiesto di trascorrere la giornata in silenzio, ritenendo non opportuno simili festeggiamenti alla luce di un'epidemia di coronavirus che nel Paese ha già ucciso oltre 14.600 persone. Inoltre gli edifici governativi non avranno l'obbligo di issare la bandiera.