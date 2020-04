Coronavirus, Francia: "Fondo di solidarietà Ue o non daremo il via libera"

La Francia insiste per inserire la sua proposta di un fondo temporaneo ed eccezionale di solidarietà per mutualizzare i debiti futuri in risposta alla crisi del coronavirus: "Vogliamo che questa proposta sia nel pacchetto iniziale Ue, altrimenti non daremo l'assenso al pacchetto globale" che comprende il Mes light, l'operazione della Bei e lo Sure proposto dalla Commissione. Lo riferiscono fonti del governo francese alla vigilia dell'Eurogruppo.