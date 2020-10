Coronavirus Francia, dopo Parigi altre 4 città in massima allerta

Afp

"La situazione sta peggiorando in diverse nostre città, come in altri Paesi vicini alla Francia". Lo ha spiegato il ministro della Sanità, Olivier Veran, annunciando che quattro città (Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne) diventano zona di "massima allerta" come Parigi, Marsiglia e Aix en Provence. A Digione e Clermont-Ferrand emergono segnali preoccupanti e queste due località, spiega sempre il ministro, passano da "allerta" ad "allerta rafforzata".