Coronavirus, Fauci: la vera normalità tornerà solo a Natale 2021

Per parlare di un vero ritorno alla normalità bisognerà attendere il Natale 2021, e comunque tutto dipende dai vaccini. A sostenerlo è l'immunologo capo della task force anticovid Usa, Anthony Fauci, il quale ritiene che si possa arrivare a vaccini efficaci al 70-75%: "Non proteggerà tutti ma la maggioranza, e così il virus non avrà l'opportunità di difendersi".