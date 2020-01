Coronavirus, Farnesina: possibili ritardi nel rimpatrio dei 60 italiani da Wuhan

"Qualche ritardo nei rimpatri ci può essere, come avvenuto anche per la Francia, ma stiamo facendo tutto il possibile, i nostri connazionali stanno bene, non hanno sviluppato la malattia causata dal coronavirus". Lo ha affermato Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di crisi della Farnesina. "Dei 70 italiani nell'area di Wuhan (epicentro dell'epidemia, ndr) in una sessantina hanno scelto di rientrare", ha spiegato Verrecchia.