Coronavirus, epidemia in Venezuela: allerta estesa per 30 giorni

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato l'estensione del livello di allerta costituzionale vigente in Venezuela per combattere il nuovo coronavirus di altri 30 giorni. Lo riferisce la tv statale Vtv. In base all'ultimo rilevamento reso noto dalle autorità sanitarie venezuelane, sul territorio nazionale è stato confermato il contagio di 175 persone, di cui nove sono morte.