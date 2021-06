Covid, in Russia 652 decessi: picco di morti dall'inizio della pandemia

Covid, la campagna vaccinale in Giappone Afp 1 di 13 Afp 2 di 13 Afp 3 di 13 Afp 4 di 13 Afp 5 di 13 Afp 6 di 13 Afp 7 di 13 Afp 8 di 13 Afp 9 di 13 Afp 10 di 13 Afp 11 di 13 Afp 12 di 13 Afp 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il numero di decessi per Covid in Russia è salito di 652 nelle ultime 24 ore rispetto ai 611 morti del giorno precedente, portando il totale a 134.545 vittime. Lo rende noto il Centro di crisi nazionale anti-coronavirus. Si tratta del più alto numero di morti registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Il tasso di mortalità provvisorio è del 2,45%.