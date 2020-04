Coronavirus, De Blasio: "A New York scuole chiuse fino a settembre"

Le scuole nella città di New York resteranno chiuse per il resto dell'anno accademico: non riapriranno fino a settembre. Lo ha annunciato il sindaco di New York, Bill de Blasio. La città ha il sistema di scuole pubbliche più grande degli Stati Uniti con 1,1 milioni di studenti. Le scuole sono state chiuse il 16 marzo a causa dell'emergenza coronavirus.