Coronavirus, Cuomo: "A New York tasso contagi più basso di sempre"

"Il tasso di infezione dello 0,7% nello Stato di New York è il più basso dall'inizio della pandemia e uno dei più bassi del Paese". Lo ha affermato il governatore Andrew Cuomo, aggiungendo che "dal 24 agosto le palestre potranno riaprire al 33% della loro capacità". Nulla da fare, invece, per i cinema, considerati attività non essenziali per cui diventa difficile garantire criteri minimi di sicurezza.