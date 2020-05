Numero vittime da coronavirus, la Gran Bretagna super l'Italia

Il Regno Unito supera l'Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il Paese con il picco più alto d'Europa, in base a un aggiornamento statistico dell'Ons. La nuova stima, aggiornata al 27 aprile con l'aggiunta anche dei decessi classificati come casi sospetti di Covid-19 (casi che i conteggi di altri Paesi europei non inseriscono), sale a oltre 32.000 includendo Scozia e Ulster, a fronte dei 29.029 morti in Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui