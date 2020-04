Coronavirus, Casa Bianca: "Fauci non sarà licenziato"

Donald Trump non licenzierà Anthony Fauci, il super esperto della task force Usa contro il coronavirus. Lo rende noto la Casa Bianca. La comunicazione ufficiale si è resa necessaria dopo la polemica scattata per un tweet del presidente in cui appoggiava la tesi di una deputata repubblicana che parlava di errori da parte di Fauci. Quest'ultimo il 29 febbraio aveva assicurato il presidente che non c'erano problemi sulla gestione del Covid-19.