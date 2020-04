Coronavirus, bufera sul capo della sanità Usa: ha offeso i neri

Il capo della sanità americana, Jerome Adams, è stato criticato dalla comunità afroamericana alla quale ha chiesto di rispettare le linee guida per il contenimento del coronavirus. Adams, che è di colore, ha detto rivolgendosi agli afroamericani: "non c'è nulla di sbagliato in voi" ma le disparita sociali sono alla base dell'elevato numero di contagiati fra i neri. Dalle accuse Adams si difende spiegando di aver usato termini con i quali è cresciuto.