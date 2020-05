Coronavirus, Biden a familiari vittime: "La nazione piange con voi"

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, rivolge un messaggio ai familiari delle vittime del coronavirus negli Usa, che nelle ultime ore sono diventate oltre 100mila. "L'intera nazione piange con voi - ha detto -. So che vi sentite come risucchiarti un buco nero nel mezzo del vostro petto". Biden ha ricordato la sensazione di "soffocamento" provocata dalla perdita dei propri cari: come la sua ex moglie e due suoi figli.