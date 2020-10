Coronavirus, agenzia Usa del farmaco vara stretta per sviluppo del vaccino

La Fda, l'agenzia federale statunitense del farmaco, ha pubblicato alcune linee guida per lo sviluppo del vaccino anti-Covid che in precedenza erano state bloccate dalla Casa Bianca. Si tratta di indicazioni più severe che, secondo quanto riporta il New York Times, difficilmente porteranno a un'autorizzazione del vaccino prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre, come invece avrebbe voluto Donald Trump.