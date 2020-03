Coronavirus, a New York cento morti in meno di 24 ore

New York galoppa verso i 40mila casi di coronavirus accertati. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37.258 i contagiati: un aumento di oltre settemila in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa cento più nel giro di poche ore. Il sindaco Bill de Blasio prevede che "mezza New York sarà contagiata dal virus". In tutti gli Stati Uniti si supera quota mille decessi.