Coronavirus, 889 nuovi contagi in Romania: mai così tanti da inizio pandemia

In Romania nuovo picco di contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 889. E' un numero che supera quello di ieri (799) ed è il più alto dall'inizio della pandemia. In totale finora sono stati 36.691 i contagi e 2.009 i morti, dopo i 21 decessi registrati ieri. Le istituzioni a Bucarest tengono alta la guardia e l'ipotesi di un nuovo lockdown non è esclusa.