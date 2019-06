Coree, Trump incontra Kim e Moon al confine: "Nessuna fretta sulle sanzioni contro il Nord"

"L'iniziativa va nella giusta direzione", ha dichiarato il tycoon parlando dell'incontro con il leader nordcoreano. All'arrivo nella Dmz, Trump ha visitato la torretta d'osservazione nella parte sud, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani.



"Qui c'era la guerra, ora c'è la pace" - Nella zona di confine tra le due Coree "c'era un grande conflitto, un tremendo conflitto e morte tutt'intorno. Era un posto molto pericoloso", ha affermato Trump prima dell'incontro con il leader Kim Jong-un. "Adesso tutto è cambiato, c'è la pace", ha aggiunto poco prima di attraversare il confine assieme a Kim Jong-un.



L'incontro rappresenta un altro momento storico nelle relazioni tra i due Paesi, nonché il primo faccia a faccia, anche se breve, tra i leader dopo il fallimento del summit di fine febbraio in Vietnam sulla denuclearizzazione della penisola.



Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha lodato i due leader "per essere stati così coraggiosi" ad accettare di incontrarsi. "Spero che il presidente Trump entri nella storia come il presidente che ha raggiunto la pace nella penisola coreana", ha dichiarato.