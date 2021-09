Coree, Kim: a breve riavvio delle linee di comunicazione con Seul

ansa

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato che le linee di comunicazione transfrontaliere con la Corea del Sud saranno ripristinate a ottobre, come parte degli sforzi per migliorare le relazioni intorno al 38esimo parallelo. "Non abbiamo motivo per provocare Seul", ha aggiunto Kim esortando la Sudcorea ad abbandonare il suo "atteggiamento di doppio gioco". Le relazioni sono in stallo dal fallimento del vertice tra Usa e Corea del Nord del 2019.