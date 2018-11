Coree: accordo per ospitare insieme le Olimpiadi del 2032

Come anticipato nel settembre scorso durante il summit tra Kim Jong-Un e Moon Jae-In, la volontà di co-ospitare i Giochi si è concretizzata. Pyongyang e Seul hanno raggiunto l'intesa e informato il Comitato olimpico internazionale. Il via libera è maturato nell'incontro tra le delegazioni delle rispettive "autorità sportive" nella città di confine di Kaesong, in enclave nordcoreano. Le due Coree cercheranno anche di inviare un team unico ai prossimi campionati mondiali maschili di pallamano.



Sono stati quattro gli incontri di quest'anno tra i due leader, nell'ultimo il capo di Pyongyang aveva anche paventato la possibilità di chiudere il centro di ricerca nucleare di Yongbyon e proprio in quell'occasione era arrivato l'annuncio di una possibili candidatura unica: "Il Sud e il Nord hanno convenuto di partecipare congiuntamente e attivamente alle competizioni internazionali, compresi i giochi olimpici estivi del 2020 e di cooperare in vista di una candidatura comune per accogliere insieme i giochi olimpici dell'estate del 2032". Una pacificazione, fino a pochi anni fa, assolutamente impensabile.