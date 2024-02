Corea del Nord, Seul: "Lanciati missili da crociera sul Mar Giallo"

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo.

Lo ha annunciato l'esercito sudcoreano. "I militari hanno rilevato diversi missili non identificati intorno alle 11, lanciati verso il mare al largo della costa occidentale", si legge in un comunicato dei capi di Stato maggiore congiunti della Corea del Sud. Solo poche ore fa, il leader nordcoreano Kim Jong-Un aveva ribadito la sua attenzione al rafforzamento delle forze militari del Paese, mentre ispezionava la costruzione di nuove navi da guerra, definendo tali progetti cruciali per i preparativi bellici di Pyongyang.