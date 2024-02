Corea del Nord, Kim minaccia mettere fine al Sud in caso di attacco

La Corea del Nord, se attaccata, non esiterebbe a "mettere fine" alla Corea del Sud.

Lo ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un, in un periodo in cui le relazioni tra i due Paesi sono ai minimi storici. Al punto che Pyongyang, dotata di armi nucleari, ha dichiarato Seul come suo "nemico principale", chiudendo le agenzie dedite alla riunificazione e minacciando la guerra per qualsiasi violazione territoriale.