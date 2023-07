Corea, un cittadino Usa supera il confine del Nord: "Arrestato"

Un cittadino degli Usa entrato in Corea del Nord durante un tour al confine pesantemente fortificato.

Il comando dell'Onu afferma che l'uomo è stato arrestato per aver attraversato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea. "Riteniamo che sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane) per risolvere questo incidente".