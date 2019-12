Corea Nord, armi strategiche per minaccia nucleare Usa 

La Corea del Nord userà le sue nuove tecnologie per sviluppare armi strategiche per il contrasto della minaccia nucleare degli Stati Uniti. Lo ha annunciato Pak Jong-chon, capo di Stato maggiore del Korean People's Army, a poche ore dalla diffusione del comunicato sul test effettuato venerdì alla base dei lanci di razzi a lungo raggio di Sohae per "rafforzare la deterrenza nucleare".