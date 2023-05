Corea del Sud, caccia F-16 Usa si schianta durante addestramento

In Corea del Sud un caccia F-16 statunitense si è schiantato sabato durante l'addestramento nei pressi di un'importante base militare Usa.

Lo ha reso noto l'esercito americano, secondo quanto riporta Cnn. L'aereo "si è schiantato in un'area agricola vicino alla base aerea di Osan alle 9:45 circa" ora locale, ha dichiarato l'aeronautica statunitense in Corea del Sud. Il pilota è uscito in sicurezza ed è stato trasportato alla struttura medica più vicina. Secondo l'esercito, nessun civile è rimasto ferito nell'incidente.