Corea del Nord, missile di crociera testato ha capacità nucleare

Il missile Pulhwasal-3-31, testato mercoledì in numero consistente dalla Corea del Nord, è ancora in fase di sviluppo ma è "strategico" con capacità nucleari.

Lo ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna sottolineando che "i lanci non hanno avuto alcun impatto sulla sicurezza dei Paesi vicini e non ha nulla a che fare con la situazione regionale". Di diverso avviso Seul che ha condannato duramente il test per bocca del ministro della Difesa Shin Won-sik, che ha definito le attività "una seria minaccia per la Corea del Sud", a fronte di un programma del Nord sui missili da crociera con possibili capacità nucleare iniziato a settembre 2021.