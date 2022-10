Corea del Nord, Seul: lanciato missile balistico non identificato

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio identificato verso la costa est.

Lo hanno reso noto i funzionari di Seul. Il capo di Stato congiunto della Corea del Sud ha fatto sapere in una dichiarazione che il missile è volato verso le acque orientali della Corea del Nord, ma non ha fornito ulteriori dettagli, inclusa la distanza dell'arma. L'ultimo test di Pyongyang è maturato mentre il Sud sta per concludere le sue manovre denominate "Hoguk" per affinare le capacità di difesa del Paese contro le minacce del Nord.