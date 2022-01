Corea del Nord, monito Usa: basta con azioni destabilizzanti

Afp

Gli Stati Uniti esprimono dura condanna in merito all'ultimo lancio di missili balistici della Corea del Nord, invitando Pyongyang ad astenersi da ulteriori atti "destabilizzanti". In una nota, il Comando Indo-Pacifico degli Usa ha ribadito l'impegno "irremovibile" per la difesa della Corea del Sud e del Giappone. Anche se il test "non ha rappresentato una minaccia immediata per il personale, il territorio Usa o quello dei nostri alleati, continueremo a monitorare la situazione".