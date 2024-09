Seul: Corea del Nord lancia un missile balistico non identificato

La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non identificato" verso le acque a est della penisola. Lo hanno reso noto i militari sudcoreani. I capi di Stato maggiore congiunti di Seul hanno spiegato che il lancio è avvenuto giovedì mattina, senza fornire ulteriori dettagli. Il lancio, il primo di armi del Nord in più di due mesi, è avvenuto tre giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva promesso di raddoppiare gli sforzi per rendere la sua forza nucleare pronta per combattere con gli Stati Uniti e i suoi alleati. Secondo Kim, la Corea del Nord affronta "una grave minaccia" a causa di quella che ha definito "l'espansione sconsiderata" di un blocco militare regionale guidato dagli Stati Uniti.