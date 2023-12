Corea del Nord, testato missile balistico capace di colpire gli Usa

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso il mar del Giappone.

Secondo un alto funzionario della Difesa nipponica si tratterebbe di un missile in grado di percorrere più di 15mila chilometri e quindi di raggiungere "l'intero territorio degli Stati Uniti". Il missile ha volato per una distanza di circa 1.000 chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone, ma "secondo i calcoli basati sulla sua traiettoria e in funzione del peso della sua testata, potrebbe avere la capacità" di raggiungere gli Usa.