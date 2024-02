Corea del Nord annuncia: "Provate maxi testate per missili da crociera"

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un "test di potenza di testate super-grandi per missili da crociera": lo riporta sul suo sito l'agenzia di stampa nordcoreana kcna.

Pyongyang aggiunge di aver condotto anche test su un nuovo tipo di missile antiaereo. Le esercitazioni sarebbero state condotte nel Mar Giallo per il "rapido sviluppo delle tecnologie in vari aspetti, come la funzione, le prestazioni e il funzionamento dei sistemi d'arma di nuovo tipo" e fanno parte delle "normali attività", ha dichiarato l'Amministrazione missilistica di Pyongyang