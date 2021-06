Copenaghen, sesso in onda per lanciare la riapertura di un club scambista

Ha voluto realizzare un reportage "realistico" sul mondo degli scambisti e così, per un servizio sulla riapertura di un club privato vicino a Copenaghen dopo il lockdown, la giornalista radio Louise Fischer si è voluta immedesimare completamente nei frequentatori partecipando alle loro attività, compreso ovviamente quella di avere rapporti sessuali . Il tutto registrato, mandato in onda e condiviso sui social.

Una sequenza di pochi minuti andata in onda su Radio4, al mattino, nella quale si sente chiaramente la Fisher fare sesso con un uomo che stava intervistando. Insomma, si è voluta immergere anima e corpo nel suo lavoro per raccontare una realtà che in altro modo non si sarebbe rivelata a pieno. L'unica strada , racconta, per creare una sorta di fiducia e credibilità con gli scambisti era mimetizarsi e partecipare alle attività

Riguardo alla sua emittente ha poi assicurato che l’iniziativa è stata tutta sua e la redazione le ha solo dato il via libera. "Hanno pensato che potesse essere un nuovo punto di vista - ha detto - e si sono assicurati che avrei fatto solo quello che avrei voluto di mia spontanea volontà". Insomma, nessun pentimento sull'esperimento, anzi... lo ha descritto come uno dei sui giorni più speciali di lavoro.