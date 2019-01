Contro proposta Dem a Trump: 5,7 mld per shutdown ma non per il muro

Contro proposta dem a Donald Trump per mettere fine allo shutdown: l'opposizione si è detta disponibile ad offrire sino a 5,7 miliardi di dollari, per la sicurezza al confine ma non per il muro col Messico, e solo dopo la riapertura del governo. La somma è pari a quella chiesta dal presidente per la barriera alla frontiera sud. Lo scrive il New York Times.