Consiglio europeo, Orban blocca 50 mld di euro per l'Ucraina: "Prima l'Ue ripristini fondi per Ungheria" | Mosca applaude: "È indipendente"

La seconda giornata di Consiglio europeo a Bruxelles si apre con Viktor Orban che ha bloccato 50 miliardi di euro di aiuti europei per l'Ucraina, dopo l'ok all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione.

Il premier ungherese propone il suo "ricatto", rivendicando tutti i fondi europei destinati al suo Paese e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto, per dare via libera al pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Il Cremlino applaude: "L'Ungheria è un Paese sufficientemente indipendente per difendere i suoi interessi". Nonostante l'ostacolo Orban, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del primo giorno del vertice comunitario, ha affermato: "Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno e su questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico tra 26 Stati". Per quanto riguarda la revisione del bilancio Ue, il Consiglio non ha trovato invece un accordo e ha rinviato tutto a inizio 2024.