Consiglio europeo, Merkel: vertice esclude possibilità summit Ue-Russia

Il Consiglio europeo ha escluso la possibilità di un vertice con Vladimir Putin. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine della prima giornata di lavori del summit Ue secondo quanto riferisce l'agenzia Afp. Ancora non ci sono le necessarie condizioni e quindi non è stato possibile trovare un'intesa in seno ai 27 su questo punto.